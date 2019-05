Ny sommerlejr med E-Sport på vej i Højer

Fodbolden er skiftet ud med computeren på Højer Efterskole, for her er en sommerlejr med stort fokus på E-Sport ved at se dagens lys. Til august er det planen, at 50 unge river fire dage ud af sommerferien - fire dage i computerspillenes tegn.

HØJER: Mens en del børn og unge i år vil tilbringe en del af deres sommerferie på en fodboldskole, så er der også en anden lejr på vej i Højer. Her er Højer Efterskole og den nystartede virksomhed ESports Udvikling nemlig gået sammen om et nyt projekt i form af en sommerlejr med den hastigt fremadstormende E-Sport i fokus.

I centrum for det hele er to spil, nemlig Counter Strike: Global Offensive og League of Legends. At lejren nu bliver et lokalt samarbejde er helt nyt, men at der skulle flere spil og højere niveau på skærmene til august, var allerede en målsætning sidste år, forklarer forstander for Højer Efterskole, Mads Hegaard Hansen:

- Det var i støbeskeen sidste år, men vi manglede nogle kapaciteter, som vi har fået fat i nu. Sidst blev det hele styret af en lærer, som havde erfaring med League of Legends - der var 25 elever, og vi havde en meget sjov lejr. Men vi vil gerne mere, og derfor står vi her - med flere undervisere og to spil på programmet, forklarer han.

Den anden del af det nye samarbejde er det nye, lokale firma ESports Udvikling, som udvikler undervisningsforløb i E-Sport, og faktisk har halvdelen af firmaets fire medarbejdere også en fortid som elever på netop Højer Efterskole.