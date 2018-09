Ny skatepark tager form

TØNDER: Der er nu fuld gang i byggearbejdet, som skal blive til Tønders nye skatepark, Barrax.

Siden idéen først blev lanceret i 2016, har holdet bag stået for et stort stykke arbejde med at skaffe sponsorer og søge fonde til at sikre økonomien til parken.

Den oprindelige plan var, at skateparken skulle ligge på kaserneområdet, og deraf navnet Barrax, der kommer af det engelske ord for barakker. Sidenhen kom et nyt samarbejde imidlertid på plads, og det har givet parken sin nye beliggenhed ved Tønder Sport- og Fritidscenter, hvor første spadestik nu er taget.