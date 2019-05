Selv om det er mere end tre år siden, at første ansøgning om opstilling af en skulptur i en rundkørsel i Skærbæk blev sendt, er der endnu ingen afklaring. Bedømmelsesudvalget har indkaldt til endnu et møde, og ender det i nye krav, overvejer giveren at finde en alternativ placering.

SKÆRBÆK: Det kan blive lidt af en kunst, at få lov til at opstille kunst. Det kan direktør Hans Schmidt og økonomichef Stig Jensen fra virksomheden HH Simonsen, Skærbæk, taler med om. I mere end tre år har de uden held forsøgt at få grønt lys til opstilling af en skulptur udført af en anerkendt kunstner i rundkørslen Energivej/Aabenraavej. Senest skulle et møde i slutningen af april give endeligt svar, men det skete ikke.

- Vi har holdt et møde i bedømmelsesudvalget. Der er nogle ting, vi skal have afklaret, inden vi tager endelig stilling. Det handler mest af alt om det kunstneriske indtryk, siger formanden for Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg, Bo Jessen (V).

Det nye møde mellem bedømmelsesudvalget og giverne er aftalt til 27. maj. Stig Jensen ser frem til dagen med blandede følelser.

- Hvis der er tale om mindre ting, så finder vi nok ud af det. Men kræves større ændringer, så ender det med, at vi hellere vil have skulpturen stående her på virksomheden. Vi har jo allerede en gang tidligere lavet tilpasninger og mente at have fået en tilladelse. Så vi sidder faktisk allerede med version 2.0, siger Stig Jensen.