Ny plan skal åbne for store sommerhuse

Et forslag til en lokalplan i Kromose-området øst for kirken indeholder muligheden for opførelse af 13 store sommerhuse i et nyt udlagt område. Planen skal i offentlig høring i fire uger.

I udkastet til en ny lokalplan for sommerhusområdet Kromose nordøst for Rømø kirke lægges op til, at der åbnes for udstykning af 13 nye sommerhuse med et bruttoetageareal på maksimalt 250 kvadratmeter.

I september 2017 blev der i Tønder Kommune truffet politisk beslutning om, at der i nye sommerhusområder kunne planlægges for sommerhuse op til 250 kvadratmeter. Det er i forlængelse af denne beslutning, at det nyudlagte sommerhusområde Kromose 2 er kommet ind i billedet.

I høring

Forud for fremstødet i Kromose har Tønder Kommune forsøgt at åbne for opførelse af større huse i de bestående sommerhusområder. Men de lokale grundejerforeninger sagde fra. Med henvisning til øget trafik og støjgener var de ikke interesserede i at få store huse som naboer.

Ifølge Bo Jessen var holdningen i Kromose-område dog ikke helt afvisende. Lokalplanforslaget "Sommerhusområde ved Kromose 2" lægger ud over de 13 huse på grunde, der har en minimumstørrelse på 2500 kvadratmeter, op til, at der også gives mulighed for at etablere mindre rekreative anlæg som legepladser, boldbaner eller lignende.

Det nye område får selvstændig vejadgang mod vest fra Havnebyvej og vil dermed ikke belaste eller genere beboerne i det eksisterende sommerhusområde Kromose 1.

Med teknik- og miljøudvalgets anbefaling er der nu lagt op til, at lokalplanforslaget lægges frem for kommunalbestyrelsen på mødet den 27. september. Herefter sendes forslaget i offentlig høring i fire uger, og hvis ellers ikke reaktioner og indsigelser vælter hele planen, kan det nå at blive fremlagt til endelig godkendelse i byrådssalen inden årsskiftet.