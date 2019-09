Ny plan åbner for stor campingplads på historisk banke

Sagen

Hjemsted Oldtidspark blev etableret i 1996 med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet.Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes Verden".



Parkens drift stod Skærbækcentret for.



Sidste efterår besluttede en enig kommunalbestyrelse i et budgetforlig at bakke op om parken med et årligt drifts- og udviklingstilskud til parken på 2,6 millioner kroner frem til 2023. Efterfølgende meddelte Skærbækcentret dog, at man kun ville stå for driften frem til udgangen af 2019. Det resulterede i, at kommunalbestyrelsen i februar i år besluttede at sætte parken til salg. Ifølge udbudsmaterialet skulle området sælges til et "oplevelsesbaseret formål drevet som privat virksomhed". En offentlig udbudsrunde resulterede i to bud. Den 29. maj godkendte et flertal i kommunalbestyrelsen at sælge parken på i alt 12,5 hektar for 1.050.000 kroner. Salget til en gruppe lokale investorer var betinget af en realisering af et udviklingsprojekt med et budget på 12 millioner kroner.



Det andet bud kom fra foreningen HOF - Hjemsted Oldtidsparks Frivillige - der med et bud på fem kroner ville igangsætte et større projekt med det mål, at bevare Hjemsted - Danernes Verden.