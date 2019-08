Ny organist indtog kirkerummet med Bach

Søndag formiddag blev der afviklet en musikgudstjeneste i Toftlund Kirke. Her kunne sognebørnene for første gang høre og se kirkens nye organist i aktion.

TOFTLUND: Søndag formiddag blev der holdt en ikke helt almindelig gudstjeneste i Toftlund Kirke - nemlig en musikgudstjeneste.

Anledningen skulle findes hos Erik Sanggaard, der er ny organist i Toftlund Kirke. Han spillede første gang for sognebørnene, der var mødt frem til gudstjenesten, på kirkens 16-stemmige orgel. Orgelet er dog ikke et hvilket som helst orgel - men det inden for musik- og orgelkender anerkendte mærke Marcussen & Søn.

- Det er et fint orgel. Det er det. Det er ret afgørende, at man som organist har et godt orgel at spille på, sagde den 56-årige organist, der kommer til Toftlund fra en stilling som organist ved Sejling og Sinding kirker i Midtjylland.