Ny multibane indviet med grillpølser og godt humør

Fredag den 20. september kunne et nyt aktivitetsområde indvies ved Campus Tønder. Området har både multibane, beachvolleybane og et crossfitomåde. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fredag kunne et nyt aktivitetsområde med multibane, crossfitbane og beachvolleybane indvies ved Campus Tønder. Det skete med taler, pølser og turneringer. Banen skal for fremtiden skabe glæde for både elever på Campus Tønder og borgere i byen.

Tønder: - Hold da op, det er dejligt at kigge ud over jer. Ordene kom fra Solveig Andersen, som er formand for støtteforeningen Tønder Handelsskoles Venner, da det nye 2800 kvadratmeter store aktivitetsområde med multibane, crossfitbane og beachvolleybane fredag blev indviet ved Tønder Campus. Området summede af liv og unge mennesker, som var parate til at tage de nye baner i brug, efter de tre åbningstaler var blevet holdt. Den første på talestolen var Solveig Andersen. - Så kom dagen, hvor vi kan indvie aktivitetsområdet. Det har vi glædet os til og set frem til længe. Det er vores første store projekt. Det har udviklet sig fra kun en multibane til også at være en crossfitbane og en volleyballbane. Det giver mulighed for, at eleverne kan være fysisk aktive. Men der er også et socialt aspekt ved det. Vi håber, at de unge vil benytte sig af de nye muligheder, lød det fra Solveig Andersen. Hun understregede dog, at området ikke kun er for eleverne men for alle byens borgere. Der er nemlig blevet opsat lamper, som gør det muligt også at bruge banerne i mørke.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Solveig Andersen, formand for Tønder Handelsskoles Venner, kunne klippe den blå snor, og erklære aktivitetsområdet for åbent. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Leg og konkurrence Den næste, der talte til de fremmødte, var Jan Præstholm, direktør for Børn og Skole i Tønder Kommune. For ham var det sociale også vigtigt. - Aktivitetsområdet giver mulighed for øget bevægelse og indbyder til både leg og konkurrence. Der er fokus på det sociale. Her kan man se hinanden i øjnene. Man kan mødes, hvor alkohol ikke er i fokus, og opleve, at man også kan have det sjovt uden, lød det fra Jan Præstholm. Han sluttede talen af med at overrække en lille gave i form af en pose fyldt med volleybolde til direktøren for Det Blå Gymnasium, Carsten U. Eriksen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Efter indvielsen blev der afholdt fodbold- og beachvolleyturneringer, hvor elever og lærere mødte hinanden. Stemningen var god hos en række af eleverne, før de skulle i kamp. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Positivt samlingspunkt Carsten U. Eriksen var den sidste til at træde op på talerstolen. Han takkede dem, som har lagt penge i projektet. Aktivitetsområdet er nemlig blevet til ved hjælp af en række fonde og forskellige bidragsydere, som har betalt halvdelen af de 1,1 millioner kroner, det har kostet. Det resterende har skolen betalt. Carsten U. Eriksen talte også om det sociale ved banerne: - Vi har en stor forhåbning om, at området kan bidrage til stor glæde. At det kan blive et positivt samlingspunkt, også udenfor skoletiden, lød det fra ham. Derefter kunne Solveig Andersen officielt indvie aktivitetsområdet ved at klippe det blå bånd, som var sat op til lejligheden. - Så erklærer jeg banen for åben, offentliggjorde hun til forsamlingen.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Flere unge mennesker fra Campus Tønder havde taget opstilling ved multibanen for at overvære turneringen i fodbold. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Elever mod lærere Da båndet var klippet kunne ikke én men hele to turneringer gå i gang. En på multibanen og en på beachvolleybanen. Her spillede elever og lærere mod hinanden. De mange unge mennesker samlede sig hurtigt om banerne. Klapsalver fyldte området, og en bold på afveje fik flere gange folk til at dukke sig for at undslippe den. Flere havde taget mod tilbuddet om øl, sodavand og grillpølser, og stemningen var høj. En af de unge, som var mødt op for at overvære indvielse og turneringer, var Caroline Iwang, som går på EUD/EUX. - Det er meget fedt at få det her område. Næste år bliver det røgfri skole, og det her giver mulighed for at bruge tiden på noget andet og lave nogle andre ting. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at bruge fodboldbanen, fortalte hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der var både grillpølser, øl og sodavand til de fremmødte, som tog for sig af lækkerierne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De unge mennesker gjorde hurtigt brug af den nye multibane, som er blevet til ved hjælp af flere bidragsydere. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Aktivitetsområde var det første store projekt Tønderhandelsskoles Venner har taget på sig. Carsten U. Eriksen (til højre), er sikker på, at der snart vil være endnu en indvielse. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Nyt aktivitetsområde er åbnet ved Campus Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

