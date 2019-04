TØNDER: Det bliver den 52-årige Andrew Cranfield, der 1. maj tiltræder som ny leder af hovedbiblioteket i Tønder, tre lokalbiblioteker, lokalarkiverne og fire lokale kulturhuse i Tønder Kommune. Andrew Cranfield kommer med erfaring fra både DTU, KVINFO og bibliotekerne i Slagelse og Hørsholm.

I Tønder er han blandt 20 ansøgere udpeget som afløser for Lotte Leth Sørensen, der tidligere på året tiltrådte som leder af kulturhuset Bispen i Haderslev.

Det er netop kombinationen af bibliotek og kulturinstitutioner, som var en væsentlig årsag til, at Andrew Cranfield søgte stillingen.

- Jeg havde et stort ønske om at vende tilbage til folkebibliotekssektoren efter at have været ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i de sidste fire år, og da stillingen både gav mulighed for at arbejde med biblioteker og kulturinstitutioner, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle søge den - og det gik jo heldigvis godt, siger Andrew Cranfield, som er født i England og opvokset i Oxford som søn af en engelsk far og en dansk mor.