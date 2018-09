Ny mand blev dagens spiller

TØNDER: - Det bliver sjovt at få hjemmebane i Tønderhal, hvor jeg altid har oplevet et entusiastisk publikum.

Sådan sagde et af de nye ansigter på TM Tønder Håndbolds 1. divisionshold, Jeppe Jonasson, da det tidligere på året kom frem, at han skiftede liga-trøjen i Skanderborg ud med en førertrøje i Tønder.

Premieren for sin nye klub gik søndag eftermiddag næsten bedre end han og holdet kunne drømme om.

Ikke nok med at et af de forventede tophold i rækken, Ajax København, blev besejret med 30-24. Efter slutfløjtet blev 28-årige Jeppe Jonasson kåret som "man of the match" eller med andre ord dagens spiller.

Det var en populær anerkendelse for utrættelig indsats som forsvarsklippe og manden med den rigtig næse og de rigtige afleveringer, da det midt i anden halvleg var ved at brænde på for et noget urutineret TMT-mandskab i Tønderhal 2. Netop i denne fase opsnappede Jeppe Jonasson en bold i forsvaret og kunne løbe op i den anden ende, hvor han scorede i et tomt mål. Det var med til at knække gæsterne fra København, og gav samtidig et stort plus i karakterbogen hos de, der skulle udpege "dagens spiller".

Ud over hæderen og anerkendelsen følger der med udnævnelsen også en gave til den søde tand fra den lokale blomsterhandler Pernille Chris Nielsen.

TM Tønder skal efter den vellykkede sæsonpremiere atter i kamp kommende lørdag, hvor det gælder Køge på udebane.