Ny madfestival vil vise Tønders kogekunst frem

Street Food-konceptet, hvor man på et enkelt sted kan smage mad fra et væld af forskellige restauratører, har taget Danmark med storm. Nu kommer det til Tønder med lokal gastronomi som tema - i hvert fald for en enkelt weekend.

- Vores mål er at fylde det meste af Skibbroen, for det er hvad vi har søgt om - og fået tilladelse til. Vi håber at få 300-400 gæster på hver af de to dage, og indtil videre har vi aftaler med syv lokale restauratører - og der er selvfølgelig plads til flere, fastslår han.

Ønsket er, at Tønder Street Food Days skal blive et nyt udstillingsvindue for den lokale gastronomi her i Tønder Kommune, hvor alle kan opleve, hvad alle de lokale restauratører har at byde på.

Street food går i al sin enkelhed ud på, at en masse restauratører rykker ud af huset og giver prøver på deres kunnen. På den måde kan man - i mindre portioner - smage mange forskellige retter på én dag. Tønder Street Food Days sælger hver madret for 25 kroner. Maden laves af lokale restauratører, og derudover kan der købes lokalproducerede produkter.

Nyt og kreativt

At byens restauratører får et nyt udstillingsvindue, betyder ifølge Carsten Uggerholt Eriksen også, at man som gæst kan forvente at se byens restauranter prøve kræfter med nye retter og idéer.

- Vi har bedt alle om at tænke nyt og kreativt til Street Food Days, for vi hjælper alle restauratører med at skaffe de lokale råvarer til formålet. I alt syv restauratører har meldt sig til allerede på nuværende tidspunkt, og jeg kan da afsløre, at Bar Burger til arrangementet vil lave noget helt andet end burgere, forklarer han.

Det er tanken, at Tønder Street Food Days skal være en tilbagevendende, årlig begivenhed. Det er ikke meningen, at det skal være en permanent forretning, som man ellers har set det i flere danske byer, fortæller Carsten Uggerholt Eriksen:

- Umiddelbart mener vi ikke, at der er basis for at drive Street Food på permanent basis - det ville i øvrigt også konkurrere med de lokale restauratører, som vi gerne vil hjælpe med det her tiltag. I stedet vil vi gerne gøre Tønder Street Food Days til en forsommerbegivenhed, så Tønder også har et arrangement der, afrunder han.