Ny lokal radiostation går i luften i Skærbæk

Den nye lokalradio i Skærbæk har to studier. Det ene ligger i Henning Jørgensens hus. Han bruger radiostudiet til at opbevare sine cd'er. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Skærbæk Nærradio er en nystartet radiokanal, der satser på musik. Det har længe været en drøm for to af initiativtagerne bag at få deres egen radiokanal.

Skærbæk: Mandag var første sendedag for Skærbæk Nærradio, der er en ny lokal radiostation, der sender 18 timer om ugen. Svenne Langholz og Henning Jørgensen, der er to af initiativtagerne til den nye station, der dækker kommunerne i Tønder og Vejen, har længe leget med tanken om at have deres egen radiostation. - Vi har længe gået og sagt til hinanden i spøg, at det kunne være rigtig sjovt at have vores egen radiokanal, siger Svenne Langholz, der har lavet radio i syv år. En dag gjorde en ven Svenne Langholz opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen havde sat nye sendetimer i udbud. - Så valgte vi at slå til, fordi lokalradio er så hyggeligt at lave, siger Svenne Langholz, der ved siden af sin nye rolle som radiovært er musiker.

Masser af musik Med slogans som "Skærbæk i vest, hvor musikken er bedst" og "musik i top, sætter humøret op" kan man ikke være i tvivl om, at musik er et stort fokus på Skærbæk Nærradio. - Vi elsker musik og har programmer, der satser på musik fra Danmark, Sverige og Tyskland, men også et program, som satser på musik for de yngste lyttere, siger Henning Jørgensen, der har lavet radio i 27 år, inden han fik sin egen station. Den nye radiostation modtager omkring 130.000 kroner om året i tilskud. - Vi har blandt andet brugt pengene på en koda-aftale, der gør, at vi har ret til at spille musik. Den er ikke gratis, og vi har også måttet bruge penge på at købe udstyr, så vi kan sende, så vi er meget taknemmelige for den støtte, vi modtager, afslutter Henning Jørgensen. For at være berettiget til støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, må stationen ikke være kommerciel, og værterne må ikke få løn.