Ny leder på asylcenter: Vi skal være mere åbne

58-årige Per Birk Buhl tiltrådte den 1. marts som leder af Asylcenter Åløkke i Løgumkloster og Hviding. Han tror på, at problemer kan forebygges ved, at asylcentret åbner sig mere over for omverdenen og lokalsamfundet.

LØGUMKLOSTER/HVIDING: 58-årige Per Birk Buhl har mange års erfaring med arbejde med handicappede og udviklingshæmmede og ledererfaring fra den sociale sektor. Arbejdet med asylansøgere er til gengæld en ny verden for ham, men ikke desto mindre var det netop den udfordring han fik, da han søgte jobbet som leder af asylcentrene i Løgumkloster og i Hviding, hvor han tiltrådte den 1. marts.

- Jeg har mange års ledererfaring, og for mig var det en spændende udfordring at blive centerleder i Hviding, hvor vi har 340 beboere med et halvt hundrede forskellige nationaliteter og for Center Åløkke i Løgumkloster, hvor der er 160 beboere, konstaterer Per Birk Buhl.

Han er godt klar over, at der er mange - også meget kritiske - holdninger til både asylansøgerne og til centrets tilstedeværelse i mindre byer. Men han mener, at kritikken kan imødegås med en høj grad af åbenhed og synlighed.

- Vores udgangspunkt er, at vi er sat til at løse en samfundsopgave. Det er Udlændingestyrelsen, som bestemmer, hvad vi skal lave - hverken mere eller mindre. Og det gør vi så efter bedste evne, og med de ressourcer, vi har til rådighed. I de første uger har jeg oplevet, at vi har et personale, som er meget engageret, og vi har også en gruppe af frivillige, som hjælper til med en række dagligdags opgaver. Det gør de blandt andet i vores genbrugsbutik, og det gør de ved at være kontaktfamilier for nogle af vores beboere, fortæller Per Birk Buhl.