Ny kæde-butik åbner i Jem & Fix-bygning

Til november åbner Dansk Outlet sin 24. forretning i Danmark. Butikken kommer til at ligge i det gamle Jem & Fix på Nørremarksvej i Tønder. I samme bygning åbner to andre butikker.

TØNDER: Dansk Outlet er på vej til Tønder. Til november åbner kæden, der sælger tøj til hele familien Danmark, sin 24. butik i Tønder.

Det bekræfter direktøren for Dansk Outlet, Nicolai Nørskov, over for JydskeVestkysten.

Butikken i Tønder indrettes på 2000 af Jem & Fix' tidligere 5000 kvadratmeter. Resten af arealet er udlejet til to forretninger med henholdsvis møbler og genbrug, oplyser Nicolai Nørskov, som samtidig fortæller, at Dansk Outlet i et halvt år har arbejdet på at finde en egnet lokalitet i Tønder.

- I første omgang kiggede vi på den tomme møbelforretning på Ribelandevej. Men så kørte vi en tur i området og faldt over bygningen på Nørremarksvej, siger Nicolai Nørskov.

Efter at Jem & Fix flyttede over på den anden side af Nordre Landevej, erhvervede byggemarkedskæden Davidsen bygningen.