Ny generation digeløbere meldte sig til start

Med en aldersmæssig spredning blandt deltagerne fra fem til 86 år satte det traditionsrige Digeløb søndag ny rekord. Også 62-årige Erling Larsen var med for første gang, dog ikke i løbesko men på sin scooter for handicappede.

Det er 86-årige Cecilie Tygesen fra Højer et godt eksempel på. Sammen med sin næsten jævnaldrene veninde Christa Thude fra Visby var hun søndag blandt deltagerne i forårets udgave af Digeløb. Med et officielt startnummer uden på tøjet, rollator og vandrestave i hænderne prøvede det veloplagte makkerpar kræfter med den 4,4 kilometer lange rute.

HØJER: God motion er godt for alle - uanset alder eller fysisk form. Og så bliver man tilsyneladende heller aldrig for gammel til at melde sig til motionsløb allerførste gang.

Ud i naturen

I startfeltet skilte også et andet makkerpar sig ud. Veteranløber Gunnar Holm, der har været med på den klassiske digerute adskillige gange, dannede par med Erling Larsen. Han stillede til start på sin handicapscooter. 63-årige Erling Larsen blev for ni år siden ramt af en hjerneblødning og er nu lam i hele venstre side. Det forhindrer imidlertid ikke den tidligere kørelærer i at være en af de faste deltagere i det ugentlige GoRun-motionstilbud, som Højer IF står bag.

- Her talte vi forleden om, at Erling og jeg skulle deltage sammen i Digeløbet. Ruten er handicapvenlig, og nu skal vi afsted, lød det fra Gunnar Holm kort før start.

Erling Larsens scooter kan køre 16 km/t. og er dermed noget hurtigere end løbemakkerens veltrænede ben.

- Vi har aftalt, at han venter på mig, sagde Gunnar Holm.