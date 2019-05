Ny forening vil redde oldtidsparken i Hjemsted

En nystiftet forening har et formål i livet: At redde Hjemsted - Danernes Verden - fra at blive lukket og slukket, når året er omme. Foreningen blev stiftet tirsdag aften.

- Vi er klar til at sende et forslag ind i morgen (fredag, red.).

Forenings bestyrelse består af fem mand, og den stiftende generalforsamling blev foretaget over Skype. For foreningen har travlt. Fredag middag skal eventuelle projektforslag være fremsendt til Tønder Kommune i en lukket kuvert.

SKÆRBÆK: En ny forening med navnet HOF - Hjemsted Oldtidspark Frivillige - blev stiftet tirsdag aften med det ene formål at redde oldtidsparken i Skærbæks udkant fra en lukning, når dette år rinder ud, som det ellers blev besluttet på et kommunalbestyrelsesmøde i februar.

Står det det foreningen, skal der tænkes nye tanker i oldtidsparken. Men først skal et projektforslag godkendes af Tønder Kommune. Der er sidste frist for indlevering af tilbud og projektforslag for området fredag middag. Arkivfoto

Unik mulighed

Selv om den snart 25-årige park har kørt med røde underskud i stort set alle år, og derfor har fået kommunale tilskud, så mener Jannik Gorm Hansen, at det er muligt at finde en fremtid for parken.

- Ellers havde jeg ikke involveret mig i det. Stedet er vigtigt for os, og det er vigtigt at bevare jernaldermuseet. Det er en unik mulighed, og vi synes, at det vil være ærgerligt, hvis der kommer noget andet, siger formanden, der erkender, at Hjemsted Oldtidspark Frivillige er ude i et ærinde i sidste minut. Derfor har der været fart over feltet de sidste dage.

- Tingene er gået sådan lidt stærkt, som han udtrykker det.