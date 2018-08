Ny europamester: Mads Hansen vinder EM i U19-speedway

SKÆRBÆK/VARKAUS: Det er en glad, men også lidt træt Mads Hansen, der igen har dansk grund under fødderne efter weekendens EM-triumf i Varkaus i Finland. Lørdagens EM-finale i speedway for U19-kørere blev nemlig kulminationen på lange forberedelser for speedwaykøreren fra Skærbæk, der til daglig tørner ud i den danske liga for Region Varde.

Kørere fra i alt 10 forskellige nationer stillede til start i EM-finalen, og i det stærke felt tog Mads Hansen fire af fem mulige heatsejre. Med sammenlagt 14 point blev mesterskabet en realitet på den finske bane:

- Jeg er rigtig glad ovenpå det her - især fordi vi kørte på en så lille bane, som Varkaus er. Det var fantastisk at få vist, at jeg også kan køre stærkt på en lille bane, forklarer han og uddyber:

- Det er nemlig sådan, at min kørestil egentligt passer bedst til de større baner, men det hele klappede bare for mig i Finland. At det hele lykkes i et så stærkt felt, gør mig bare endnu gladere for resultatet, lyder det fra den nye europamester.