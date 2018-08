1 skole på 4 matrikler

Karin Anker ser frem til at tage den nye opgave i Tønder op:

- Det er en stor glæde for mig at blive tilbudt stillingen som leder i Tønder Distriktskole. Arbejdet med elevernes læring og trivsel er omdrejningspunktet i skolens hverdag og for elevernes resultater. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for det videre arbejde og ser frem til et spændende og tillidsfuldt samarbejde med både forvaltning, ledelsesteam, medarbejdere, forældre, elever og skolens samarbejdspartnere, siger Karin Anker i en pressemeddelelse udsendt af Tønder Kommune. Som leder af Tønder Distriktskole får Karin Anker det overordnede ansvar for i alt fire skoleenheder. Det er Tønder Grundskole, der dækker 0. - 6.-klasse, Tønder Overbygningsskole fra 7. til 9. klasse samt Digeskolen i Højer og Møgeltønder Skole. Alt i alt er der godt 1100 elever på de fire skoler.