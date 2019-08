Ny direktør: - Vi kan ikke undgå at lave fejl

39-årige Ditte Lundgaard Jakobsen fra Aabenraa har sat sig i direktørstolen i teknik- og miljøafdelingen i Tønder Kommune.

Tønder: De fleste ting er stadig nye og ukendte for Tønder Kommunes nye direktør i teknik- og miljøafdelingen, Ditte Lundgaard Jakobsen. Den 39-årige uddannede jurist kommer fra et job som sekretariatschef i Aabenraa Kommune, og hun er fortrøstningsfuld i forhold til, at hun er klar til at løfte opgaven som direktør i Tønder Kommunens vel nok mest udskældte afdeling. - Det er rigtigt, at jeg ikke har prøvet at være direktør før. Men jeg har arbejdet meget i det felt, hvor det gælder om at forventningsafstemme på det politiske niveau. Så på den måde har jeg rigtig gode ting med mig i rygsækken fra Aabenraa. Min faglige viden på det tekniske niveau, er lige nu måske begrænset, men der er rigtig meget jura i sagerne, hvor jeg til gengæld er helt på sikker grund. Og så har jeg heldigvis nogle knalddygtige medarbejdere, der har kæmpe indsigt, konstaterer hun.

Ditte Lundgaard Jakobsen Ditte Lundgaard Jakobsen er 39 år og bor i Aabenraa med sin mand og tre børn.Hun er uddannet jurist fra Aarhus Universitet, og har en diplomuddannelse i offentlig ledelse.



Som direktør i teknik- og miljø bliver hun chef for omkring 100 medarbejdere, og har ansvaret for et budget på 140 millioner kroner.



Ditte Lundgaard Jakobsen kommer fra en stilling som sekretariatschef i Aabenraa Kommune.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Privat bor Ditte Lundgaard Jakobsen i Aabenraa med sin mand og tre børn - og så elsker hun at spille volleyball.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Åbenhed og kommunikation Ditte Lundgaard Jakobsen har helt ro i maven, selvom hun nu sætter sig i en direktørstol i en afdeling, der de seneste år har været omdrejningspunkt for en række af kommunens såkaldte "møg-sager". Hun mener, det er både forventeligt og naturligt, at netop dette område har mange borgeres fokus. - Teknik og miljø er et område, som er nemt for alle at forholde sig til. Alle har en holdning til stier, veje og lyskryds, så det er naturligt, at det skaber debat. Men det er et bevidst tilvalg fra min side, at jeg har valgt teknik og miljø. Jeg vil gerne være der, hvor politikerne gerne vil være, og hvor der udvikles, siger hun, og fortsætter: - Vi skal selvfølgelig lære af de fejl, vi begår. Men samtidig mener jeg også, at når man sidder i en organisation med en servicemindet tilgang til tingene, så kan vi ikke undgå at lave fejl.

Bidt af volleyball Ditte Lundgaard Jakobsen bor privat i Aabenraa med sin mand og sine tre børn. Fritiden går med samvær med familie og venner og motion. Særligt volleyball har en stor plads i hendes hjerte. - Jeg elsker at spille volley, og jeg bruger en del tid på det. En af mine vigtigste weekender hvert år, er, når vi er til det store volleystævne i Tønder. Her sover jeg i et klasseværelse sammen med mine medspillere, og det kommer jeg helt sikkert også til igen til april, når stævnet løber af stablen igen, forsikrer Ditte Lundgaard Jakobsen.