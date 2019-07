Ny cykelrute på vej til årets Stafet For Livet

Skærbæk: Snart er det atter tid til årets Stafet For Livet i Skærbæk, men efter fire år og sidste års fald i antallet af deltagere, skal der nytænkning på bordet. På den baggrund bliver det nu muligt at cykle en ganske kort cykelrute på 2,5 kilometer til stafetten, der finder sted den 17. og 18. august.

- Det er femte år i træk, at vi holder stafetten, og vi hører fra nogle, når de har gået med, at de gerne vil have, at der skal ske noget nyt. Problemet er, at det helst skal være en Stafet For Livet, der foregår et sted og ikke være spredt ud over hele Tønder Kommune eller hele Skærbæk by. Vi ved, at der er et ønske om, at de rigtig gerne vil gå, men at de rent faktisk også gerne vil cykle, siger Lars Detlef, der er en del af styregruppen bag stafetten i Skærbæk.

Cykelruten skal således være et supplement til den traditionelle gå- og løberute. Ruten på cykel vil foregå via markveje bagved Skærbækcentret og på vej ud mod Hjemsted, og turen kan cykles på en helt almindelig cykel.

- Det er nok bedst at cykle i dagslys, for der er ikke lys derude. Vi ved, at der kommer nogle meget entusiastiske motionscyklister, som cykler 24 timer i træk, og det må de også gerne. Men når det bliver mørkt, fortæller vi, at det er på eget ansvar at cykle, fortæller Lars Detlef.