Ny chat skal hjælpe lokale unge med problemer

For fremtiden har lokale unge en ny mulighed for at få opbakning og støtte, når livet er svært. En ny chat åbner nemlig på mandag, og den skal gøre det nemmere at få uforpligtende hjælp fra en professionel rådgiver.

TØNDER: Mandag den 16. april bliver åbningsdagen for en ny chat, som Rådgivningscenter Tønder og SSP står bag. Chatten er et nyt tiltag, der skal gøre det lettere for unge at søge anonym og uforpligtende hjælp til alt fra kærestesorger og ensomhed til problemer med helbred og misbrug. At de unge nu kan skrive med rådgiverne snarere end at vende problemerne telefonisk om deres problemer er et bevidst valg fortæller afdelingsleder for Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, Ina Lorenzen Kier. - Der er flere fordele ved en chat, og det er grunden til, at vi nu er klar med dette tiltag. De unge er ikke glade for at ringe til hinanden - de skriver i stedet. Andre er nervøse for at ringe, fordi de frygter at lyde nervøse i telefonen - det er dette en løsning på, forklarer hun.

Opsøgende arbejde Ambitionen er først og fremmest at sikre de unge et beskyttet rum, hvor hjælpen er klar. Ifølge Ina Lorenzen Kier er den nye digitale satsning også et udtryk for, at arbejdet på gadeplan til dels er rykket ind på internettet. - Den nye chat er et beskyttet rum, hvor man anonymt kan henvende sig og få hjælp og gode råd, når det er svært. Det er et tilbud om ny motivation og hjælp, for vores ambition er, at ingen skal gå rundt med det hele selv. Her vil vi hjælpe. I modsætning til for måske 15 år siden, så er de unge meget mere aktive digitalt, og jeg vil sige, at man skal tænke det her initiativ som arbejdet på gadeplan - blot i en digital ramme, forklarer Ina Lorenzen Kier.