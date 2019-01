Ny bog om asylanter: Tæt på - men i en helt anden verden

Bogen "Mens du venter" indeholder gode råd og strategier til, hvordan beboere på de lokale asylcentre kan håndtere ventetiden. Læserne kommer tæt på 12 mennesker og skæbner. Bogens primære målgruppe er asylansøgere, men forfatterens håb er, at også danskere får glæde af at læse den.

- Jeg håber også, at folk, der arbejder med asylanter såsom lærere, centermedarbejdere og advokater, får lyst til at læse den. Jo bedre vi kender menneskene og deres vilkår, jo bedre kan vi forstå og arbejde med dem, siger Ahmad Joumaa.

TØNDER: Et arabisk ordsprog lyder: Hellere opsøge én med erfaring, end at søge læge.

Ahmad Joumaa er 35 år og bosat i Sønderborg. Han kom fra Palæstina til Danmark i 1990. Som 20-årige rejste han til London. Han har en bachelorgrad i politik og samfundsudvikling samt en kandidatgrad i filosofi fra University College London. I 2010 vendte han tilbage til Danmark, hvor han har egen foredrags- og kursusvirksomhed med fokus på integration af flygtninge og socialt udsatte. Desuden er han projektleder for "Mens vi venter", der er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Tønders biblioteker og AsylSyd. Projektet skal udforske og udvikle idéer og metoder til, hvordan biblioteket som kulturinstitution kan bidrage til, at asylansøgere på centrene i AsylSyd bliver introduceret til dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse samt bliver bevidste om at agere i det danske samfund, men de venter på, at deres asylsag bliver behandlet.

Positiv oplevelse

Han er selv af palæstinensisk oprindelse, men kom allerede som ganske ung til Danmark.

- Så jeg kan ikke rådgive om, hvordan man skal klare sig på et asylcenter. For jeg har ikke oplevet det. Men de 12 personer, som man møder i bogen, ved, hvordan det er at leve med usikkerhed, hvordan det er at miste kontrol over sit eget liv, og hvordan man klarer sig gennem ventetiden, der kan strække sig over helt op til fire-fem år, siger Ahmad Joumaa.

Som projektleder for projektet "Mens vi venter" er han i jævnligt kontakt med de omkring 750 beboere, der i øjeblikket holder til på de tre asylcentre under AsylSyd i Hviding, Løgumkloster og Tønder. Det er her, han har fundet de 12 personer og skæbner, der er hans udvalgte hovedpersoner.

- De var faktisk ikke svære at finde og var meget villige til at deltage. De var faktisk rørte over at blive hørt, beærede over at kunne hjælpe og glade for at blive betragtet som rollemodeller, fortæller forfatteren.

For ham har samtalerne og det efterfølgende skrivearbejde også været lidt af en rejse.

- Jeg har fået større indsigt i, hvad det betyder at være asylant. Jeg har mødt mennesker, der trods deres usikre fremtid bevarer håb, mod og livsglæde. Det har været en meget positiv oplevelse, siger han.