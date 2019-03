Ny V-formand: Borgerlisten er et visionsløst parti

LØGUMKLOSTER: Det har vakt en del opsigt, at formanden for Venstre i Løgumkloster, Pia Dyring Lassen, på forårets generalforsamling valgte at gå af for dagen efter at melde sig ind hos Borgerlisten. Her er hun netop blevet valgt til bestyrelsesmedlem, og i JydskeVestkysten forleden begrundede hun blandt andet partiskiftet med, at Borgerlisten var det parti, der ville mere for Tønder Kommune end noget andet parti, og at hun i sit tidligere parti havde oplevet kammerateri og topstyring.

Nu tager Venstre i Løgumkloster til genmæle.

- Vi er da utrolig kede af, at have tabt vores tidligere formand Pia Dyring Lassen til et så visionsløst parti som Borgerlisten, siger vælgerforeningens nyvalgte formand, Peter Aage Nielsen, Løgumgårde.