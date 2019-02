Ny Tøndermarsk-direktør formentlig på plads 1. april

TØNDER KOMMUNE: I alt 23 jobansøgninger har Tønder Kommune modtaget i jagten på en ny projektdirektør til Tøndermarsk Initiativet. Det glæder direktør for Tønder Kommunes centralforvaltning, Keld I. Hansen.

- Det er et ganske tilfredsstillende tal, og vi satser på at kunne have ansættelsesprocessen færdig inden udgangen af februar. Det betyder også, at vi nok er på plads med en ny direktør fra den 1. april, forklarer han.

23 ansøgere er imidlertid noget mindre end de 43, der i sin tid slog til og søgte om jobbet, da Tøndermarsk Initiativet fandt sin hidtidige projektdirektør, Erik Jespersen, tilbage i november 2017.