Nu kommer der nyt liv i Skibbroen

Mikkel Ro Larsen har købt ejendommen Skibbroen 6. Han satser på, at der snart kan komme nyt liv i Skibbroen, der har været lukket siden sidste års festival.

Tønder: Fremtiden ser igen lys ud for Restaurant Skibbroen i Tønder. Mikkel Ro Larsen har købt ejendommen af den hidtidige ejer, Bent Schulz, og dermed er der nu udsigt til, at der igen kan komme liv i bygningen og værtshuset. - Jeg er selv fra Tønder, og det er også én af årsagerne til, at jeg har købt ejendommen. Skibbroen er et legendarisk sted. Men jeg bliver ikke en ny 'Bent Skibbro', for ham er der kun én af, lyder det fra den nye ejer Mikkel Ro Larsen. Han kan endnu ikke afsløre nogle konkrete planer for stedet, men han er i gang med at få det hele på plads. - Jeg kan forstå, at der verserer en masse rygter i byen, og jeg kan fortælle, at ingen af dem taler sandt. For jeg har simpelthen ingen aftaler på plads endnu, konstaterer Mikkel Ro Larsen. Han overtog officielt bygningen den 1. februar, og han er fast besluttet på, at stedet genåbner. Men det bliver ikke med ham bag baren. - Jeg er tandlæge, så jeg kommer selvfølgelig ikke til at stå bag baren og hælde øl op. Men jeg er som sagt i gang med at snakke med nogle folk, der har forstand på den slags, fortsætter Mikkel Ro Larsen.

Åbning ikke fastlagt Eftersom der endnu ikke ligger nogle konkrete planer for stedet, så kan Mikkel Ro Larsen heller ikke komme med en melding om, hvornår Skibbroen genåbner. - Det ved jeg ikke. I hvert fald til festivalen. Men jeg har da en meget klar forventning om, at der her i løbet af foråret kommer til at ske noget. Og jeg planlægger da også, at det bliver et sted, der er tro mod det gamle Skibbroen, fortsætter Mikkel Ro Larsen. Inden Skibbroen igen kan åbne, skal bygningen renoveres. - Bygningen trænger til en kærlig hånd, så det skal vi også have kigget på, slutter Mikkel Ro Larsen.