Nu kan boliger i Skærbæk renoveres med tilskud

I år har boligejere i Skærbæk mulighed for at kunne renovere med tilskud. Foto: Niklas Majgaard

Overvejer du at renovere facaden eller måske taget på din bolig? Så er der nu mulighed for at få en økonomisk håndsrækning, hvis det ellers er bygget før 1960 og ligger i Skærbæk.

Skærbæk: Fra 2014 til og med 2017 har Tønder Kommune drevet et områdefornyelsesprojekt i Skærbæk, men for boligejerne i byen fortsætter projektet faktisk også i 2018. Helt ekstraordinært er der nemlig fundet yderligere to millioner kroner til at give byens boliger et ansigtsløft - boliger, der har det til fælles, at de er opført før 1960 og ligger i Skærbæk. Pengene kommer dels fra en statslig pulje, som Tønder Kommune har søgt andel i, og dels fra Tønder Kommune selv. Således er den ene million statslig, og den anden er fra Tønder Kommune. Det er langt fra første gang en byfornyelse gennemføres i Tønder Kommune, forklarer Caroline Lindholm Albrechtsen, der er ansvarlig for byfornyelsen: - Tidligere har der blandt andet været projekter i Bredebro og Højer, mens der også er et i gang i Løgumkloster. At vi har gang i Skærbæk nu, skyldes at vi søgte penge i en statslig pulje til områdefornyelser. Det er en del af denne pulje, som vi har fået og nu uddeler, siger hun.

Så meget kan du få Hvis din idé får støtte, kan du få mellem 30 og 50 procent af beløbet dækket ind. Puljen er i alt på to millioner kroner, og indtil videre er omkring 340.000 kroner på vej ud til boligejere i Skærbæk.



Næste frist for ansøgning er den 1. juni.

Op til 50 procent i støtte Hvis man som boligejer søger og får tilskuddet, kan det dække mellem 30 og 50 procent af regningen, men der er en række kriterier. Både for huset og byggeplanerne, understreger Caroline Lindholm Albrechtsen: - Ifølge loven er der en række kriterier, som boligejeren skal opfylde. Det skal for eksempel være opført før 1960, og renoveringen skal være udvendig. Det originale udseende er vigtigt, så pengene kan for eksempel ikke gå til moderne plastikvinduer - men vil du eksempelvis renovere tag og facade til original stand, så har du muligheden nu, forklarer hun. Caroline Lindholm Albrechtsen tilføjer også, at der kun gives støtte til projekter, der ikke allerede er påbegyndt. Altså skal man som boligejer først indhente sit tilbud og have en godkendt ansøgning, inden arbejdet kan begynde.