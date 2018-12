Nu kan alle cykle sikkert på Ullerupvej

Skiftet mellem den eksisterende cykelsti og de 1,9 nyanlagte kilometer er tydeligt at se på cykelstien ud for spejderhytten Hjerrisager i Skærbæk. Fredag blev den nye tilføjelse officielt åbnet.

Indvielsen fandt sted ved spejderhytten Hjerrisager, hvor den røde snor i dagens anledning ikke blev klippet over med en saks. På sand spejdermanér blev saksen nemlig byttet ud til en økse, som Bo Jessen huggede båndet over med.

Det betyder, at man nu kan køre på en cykelsti hele vejen ud til Bredbjerg-krydset ved Rømøvej. At de 1900 meter asfalt nu er klar til de tohjulede, er opfyldelsen af et ønske, som mange har næret i lang tid. Det tog teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen (V), da også udgangspunkt i ved sin åbningstale.

SKÆRBÆK: Hidtil er man løbet tør for cykelsti, hvis man har kørt ad Ullerupvej ud af Skærbæk og har passeret spejderhytten Hjerrisager. Men det er slut nu, for fredag eftermiddag fandt omkring 50 lokale jernhesten frem og var med til at indvie 1,9 kilometer nyanlagt cykelsti.

Benny Schmidt, gruppeleder for Det Danske Spejderkorps' Skærbæk-gruppe.

Udsynet ved vores indkørsel er blevet en million gange bedre end før. Tidligere var det meget svært at se, om der nu kom biler, når man skulle køre ud herfra. Det er der styr på nu.

Bedre sikkerhed for alle

At den længe ønskede strækning nu er klar, vækker også glæde hos spejderne. En vigtig sidegevinst ved cykelstien er nemlig, at det er meget sikrere at komme fra spejderhytten og ud på Ullerupvej i bil. Noget, der ikke altid har været så sikkert, som man kunne ønske det, forklarer spejdernes gruppeleder Benny Schmidt:

- Der er et par spejdere, som vil få en sikrere vej hjem som følge af den nye cykelsti, men de fleste kommer inde fra Skærbæk. Der hvor der til gengæld er en stor forskel, er at udsynet ved vores indkørsel er blevet en million gange bedre end før. Tidligere var det meget svært at se, om der nu kom biler, når man skulle køre ud herfra. Det er der styr på nu, fortæller han.

Og står det til teknik- og miljøudvalgsformand Bo Jessen, så er der flere cykelstier på vej i Tønder Kommune. Cykelstierne er i fokus, slår han fast:

- Den næste strækning er allerede på vej mellem Agerskov og Rangstrup, så cykelstier er noget, vi har fat i. Der sættes hvert år 5-6 millioner kroner af til cykelstier, og vi håbede faktisk, at der ville komme endnu flere penge til cykelstier med den nye finanslov. Sådan gik det imidlertid ikke, men vi holder gang i udviklingen, forklarer han.

Ifølge Bo Jessen er cykelstier ikke bare cykelstier. Der er andet end blot trafiksikkerhed at hente:

- Cykelstierne har også den effekt, at det vil gøre en masse huse mere interessante for børnefamilier, hvis der er en sikker cykelsti at køre til skole på. Så cykelstier er ikke bare cykelstier, afrunder han.