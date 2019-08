Nu kan Tøndermarsken komme ud over stepperne

Tre gange Henrik sørgede for, at snoren blev klippet til formidlingsstationen ved Højer Mølle. Fra venstre er det museumsdirektør for Museum Sønderjylland, Henrik Harnow, direktør for Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen og borgmester Henrik Frandsen. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Fredag over middag blev den nye formidlingsstation ved Højer Mølle og Marskstien officielt indviet. Mange var mødt frem for at fejre begivenheden.

Højer: Unikt. Visionært. Milepæl. Overvældende. Storladent. Der var ikke mangel på store ord i talerne, da formidlingsstationen ved Højer Mølle blev officielt åbnet fredag eftermiddag. Mange havde da lagt vejen forbi Højer Mølle for at deltage i åbningen, så der var godt fyldt op i det - til lejligheden - opstillede telt. Mange måtte tage til takke med en ståplads, da stolepladserne ikke rakte. Blandt andet forbi hele seks rækker stole var reserveret særligt indbudte gæster. Den nye formidlingsstation er nemlig, som en række af talerne også fremhævede, et produkt af samarbejde mellem flere parter, hvilket forklarer de mange reserverede pladser.

Det er simpelthen kulturhistorie smasket lige op i ansigtet på os. Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden

Den officielle indvielse af formidlingsstationen ved Højer Mølle og Marskstien var et tilløbsstykke. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Lang talerrække Talerrækken ved fredagens åbning var omfattende, og afspejlede dermed også de mange parter, der har andel i projektet. Hele fem talere fik ordet, nemlig borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, filiantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, direktør i Museum Sønderjylland, Henrik Harnow, og formand for Nationalpark Vadehavet, Jane Liburd. Talerne blev bundet sammen af projekt- og udviklingsdirektør for Tøndermarsk Initiativet, Keld I. Hansen, som bemærkede, at der havde været to muligheder for at få taletid ved åbningen. - Enten skal du hedde Henrik, eller også skal du være kvinde, lød det til stor morskab for de fremmødte. Borgmester Henrik Frandsen fik lov at starte talerrækken, og han understregede, at åbningen af den nye formidlingsstation, er en af de helt store milepæle i Tøndermarsk Initiativet. - Det bliver nu bedre mulighed for at forstå områdets natur, kultur, byggestil og menneskenes kamp med og mod havet gennem tiden. Det er en vanvittig flot udstilling. I dag er i sandhed en festdag, lød det blandt andet fra borgmesteren. Også direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, var begejstret. - Tøndermarsken er unik og overvældende. Den er et vidnesbyrd om levede liv. Det er simpelthen kulturhistorie smasket lige op i ansigtet på os, lød det blandt andet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Talerrækken ved indvielsen var lang, og de inviterede gæster sad på rad og række. Her er det forrest direktør for Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen. Ved siden af ses filiantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Marskstien afprøvet Efter de mange taler, var det tid til at klippe den obligatoriske snor. Noget de tre - for tilhørerne nu velkendte - Henrik'er tog sig af. Dermed var udstillingerne åbne for publikum, der dog måtte væbne sig med tålmodighed, da udstillingerne ikke kunne rumme så mange gæster på en gang. Heldigvis blev der serveret lidt godt til ganen fra lokale producenter til at fordrive ventetiden med. Siden hen kunne gæsterne fornøje sig med to guidede ture på Marskstien. - På den lange rute er der i dagens anledning indsat shuttlebusser, så man kan blive transporteret tilbage til møllen, hvis man ikke vil gå hele vejen. Man kan dog kun komme med den ene vej. Man skal selv yde noget, før man kan køre med, lød det med et glimt i øjet fra Keld I. Hansen.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Efter den officielle indvielse var der arrangeret to guidede ture på Marskstien. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Filiantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, var blandt talerne. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Efter snoren var klippet kunne gæsterne tage et nærmere kig på udstillingen. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Nu bliver det lettere af blive klogere på Tøndermarsken og Vadehavet. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Også vejret viste sig fra sin pæne side, da formidlingsstationen ved Højer Mølle blev indviet fredag eftermiddag. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.

Foto: Ulrik Pedersen TMI/Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Ini Mange gæster havde fundet vej til indvielsen. Heriblandt var blandt mange andre museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet.