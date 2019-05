Nu igen: Tyve snupper automat og efterlader stor regning

For anden gang inden for godt et år har Tønder Sport- og Fritidscenter haft indbrud. Også denne gang var udbyttet yderst beskedent, men regningen efter ødelæggelserne vil løbe op.

TØNDER: Det var ikke noget rart syn, som en af rengøringsassistenterne i Tønder Sport- og Fritidscenter blev mødt af tidligt onsdag morgen. Glasset i døren ind til centrets squashcenter var smadret med en chaussésten og der lå store glasstykker og splinter overalt. Inde i selve squashcentret manglede den pengeautomat, hvor spillerne betaler banelejen. - Der har måske været 200-300 kroner i automaten, men regningen for at få det ryddet op bliver langt større. Vi havner nok et sted mellem 10.000 kroner og 15.000 kroner. Det ville være billigere at lade squashspillerne spille gratis, hvis det kunne forhindre indbrud, vurderer centerleder Claus Beck.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Der mangler noget her: Serviceleder Steen Kjærgaard viser hullerne, hvor sqaushcentrets betalingsautomat burde have været. Foto: Uwe Iwersen

Ikke første gang Det er ikke første gang, at centret har haft ubudne gæster, hvor regningen efter ødelæggerne er langt større end udbyttet. For godt et år siden blev samme dør og automat opbrudt. Dengang var udbyttet omkring 500 kroner, mens det kostede over 30.000 kroner at reparere ødelagte døre, vinduer og erstatte automaten. - Vi er godt nok forsikret, men det koster selvrisiko. Vi må overveje, hvad vi gør fremadrettet, siger en frustreret Claus Beck. Squash-automaten er det eneste sted, hvor der efter centrets almindelige lukketid befinder sig et mindre kontant beløb. At gerningsmanden eller -mændene er gået målrettet efter netop denne automat, giver stof til eftertanke. - Det tyder på, at det er nogle lokale, der kender forholdene, siger Claus Beck.

Glasset i indgangsdøren blev smadret med en stor sten. Den undersøges nu for eventuelle dna-spor af gerningsmanden. Privatfoto: Steen Kjærsgaard

På pletten Det var centrets serviceleder Steen Kjærsgaard, der efter rengøringsassistentens alarm ringede til politiet. Han er glad for den måde, betjentene håndterede situationen. - Selv om det måske er en forholdsvis lille ting, så blev vi taget alvorligt og patruljen var her inden for kort tid. Der blev sikret spor, og både døren og stenen, der blev brugt, bliver undersøgt for dna-spor, siger Steen Kjærsgaard.