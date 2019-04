Nu er fastlandet sikret i 100 år: Nyt dige indviet

- Det er en stor oplevelse at stå på diget. Der er et enormt flot overblik udover naturen. Det er dejligt at stå med følelsen af, "at nu lykkedes det", sagde borgmesteren.

- Mit blod koger lige nu. Det er en helt fantastisk følelse at stå med, sagde digegreven efter han sammen med borgmester, Henrik Frandsen (V), og Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet, som de første gik på det restaurerede dige.

Inden man begyndte at restaurere diget, gik det stejlt opad, hvilket ifølge Magnus Skak Jensen ikke var til meget gavn, når vind og bølger slog ind mod diget. Nu har man konstrueret diget, så det hælder 20 meter ud mod vandet, hvilket gør, at bølgerne i stedet løber op ad skråningen af diget og ikke bare slår direkte ind i det.

En lang kamp

Forstærkningen af diget begyndte i foråret 2018, men arbejdet med at få fastlandet sikret går meget længere tilbage. Allerede i 2016 råbte Magnus Skak Jensen politikerne på Christiansborg op, fordi diget var uforsvarligt. Dog uden held.

Staten og det tidligere Sønderjyllands Amt havde tidligere efter en indgået aftale bidraget væsentlig til kystsikring og digeforstærkninger. Aftalen var dog ikke blevet forlænget ved kommunalreformen. Dermed var der ingen til at betale for en nødvendige forstærkning af dele af havneby-diget.

Til sidst, det vil sige i foråret i år, turde digelaget ikke vente længere. For egen risiko og regning blev der taget hul på digeforstærkningen, et projekt til cirka 1,4 millioner kroner. Tønder Kommune bidrog med 220.000 kroner, mens digelaget lagde 75.000 kroner. Det resterende beløb blev finansieret ved et lån. Men i juni, da diget var tæt på at stå færdigt, besluttede man på Christiansborg at bidrage med 975.000 kroner til diget.

- Vi havde aldrig fået diget, hvis det ikke havde været for Tønder Kommune og Henrik Frandsens hjælp. Vores lokalpolitikere var blandt andet med til at få fem at politikerne på Christiansborg til Rømø, så de kunne se, hvor vigtigt det var at få Havneby-diget på finansloven, sagde Magnus Skak Jensen.