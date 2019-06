Nu er der sat lyd til Hjemsted - Danernes Verden

Fredag blev en lydinstallation indviet i Hjemsted - Danernes Verden. Lydinstallationen fortæller om de danske offermoser og guldhornene på dansk, tysk og engelsk. SE Vækstpulje har muliggjort installationen.

SKÆRBÆK: Offermosen bagest i Hjemsted - Danernes Verden - er blevet omdrejningspunktet i en fortælling, der er blevet muliggjort af SE Vækstpulje. Fredag var der indvielse på lydinstallationen, der gennem to højttalere formidler historien om offermoserne, som i jernalderen prægede en stor del af landet. - I moserne blev de besejredes våben ofret, og senere hen blev også mennesker ofret i moserne, fortalte formidler i oldtidsparken, René Christoffersen, ved en lille presseceremoni, der fandt sted bagest i parken. Medlem af SE Vækstpuljes repræsentantskab, Torben Skødt, fortalte, at det glæder ham, at vækstpuljen og dens midler kan være med til at gøre fortællingen i parken levende. - Det er fedt at gøre en forskel, sagde han og tilføjede, at SE Vækstpulje årligt uddeler 15 millioner kroner og gennem tiden har tilgodeset 800 projekter.

Året er startet rigtig godt. Antallet af gæster ligger på niveau med sidste år, men vi har haft mange flere skoleelever. Søren Hansen, ansvarshavende leder, der forventer 15.000 gæster i år

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ansvarshavende leder, Søren Hansen med lyseblå skjorte, fortæller om installationen til SEs repræsentant, Torben Skødt. I baggrunden lytter Lærke og René. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Park kører for fuld kraft Lydinstallationen fortæller på dansk, tysk og engelsk om offermoserne med mindfulness-underlægningsmusik. Desuden kan man høre fortællingen om guldhornene, der blev fundet ved Gallehus. Ansvarshavende leder af Hjemsted - Danernes Verden, Søren Hansen, fortæller, at man fik tilsagn om en donation på 51.000 kroner i slutningen af sidste år. Derfor nåede man ikke at installere den. Nu står oldtidsparken så over for lukning. Men Søren Hansen understreger, at alt kører for fuld kraft - og at gæster kan forvente den samme, gode oplevelse, som man har kunnet få de sidste 28 år - i år frem til og med uge 43.

Året starter godt Med det nyeste tiltag i Hjemsted - Danernes Verden - har gæsterne en anledning til at besøge parken og blive draget til den spændende fortælling i bunden af den aflange park. Installationen og lyden er nøje afstemt efter den generelle autentiske oplevelse i hjemsted jernalderlandsby og uden for hørevidde både af Hjemsteds moderne naboer og af de jernalderfolk, der om sommeren bor i den modsatte del af parken. Der er opsat bænke ved installationen og offermosen, så parkens gæster kan finde en stemningsfuld stund. Søren Hansen forventer, at lydinstallationen vil være med til at sikre en fin afslutning for den 28 år gamle park. - Vi regner med også i år at have 15.000 besøgende. Året er startet rigtig godt. Antallet af gæster ligger på niveau med sidste år, men vi har haft mange flere skoleelever, siger Søren Hansen. Per 1. januar 2020 er parken og arealet solgt for at der kan etableres en autocamperplads på området.