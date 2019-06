Nordiske venner vil finde sammen igen

Svenske Vimmerby rækker hånden frem mod Tønder Kommune med opfordring til at genoptage et tidligere venskabsby-samarbejde. De nordiske venner vil gerne lægge vejen forbi i 2021.

TØNDER: Inden kommunesammenlægningen i 2007 var der god og lang tradition for, at de mindre kommuner havde venskabelige forbindelse til nordiske partnerbyer. I dag har Tønder Kommune ingen officielle venskabsbyer, men en skandinavisk forbindelse kan være under opsejling.

Foreningen Norden i Vimmerby Kommune i Sverige har ad to omgange rettet henvendelse til Tønder Kommune med en opfordring til at genoptage venskabsbysamarbejdet i forbindelse med et besøg i Tønder i 2021. Den seneste henvendelse kom i april, og den er nu landet som dagsordenspunkt på økonomiudvalgets bord. I første omgang resulterede det hverken i et ja eller nej.

- Hvis der skal gang i venskabsby-samarbejdet igen, er det vigtigt for mig, at der er nogle, der vil påtage sig opgaven. Den skal løftes af et folkeligt engagement, ikke af kommunale embedsfolk. Derfor har vi besluttet, at tage emnet med på budgetseminaret til efteråret. Hvis der her er stemning for det, finder vi også pengene til det, tænker jeg, siger borgmester Henrik Frandsen (V).