Nonnernes stille farvel

De to nonner, som hørte med til bybilledet i Tønder, er her ikke mere. Begge er de blevet kaldt hjem til deres moderkloster i Aachen, hvor søster Lydia døde i mandags og bliver begravet i dag, fredag. Den katolske præst i Sorø, Stephen Holm, har skrevet om de to søstres virke.

TØNDER: De kom til Tønder for 20 år siden, de to Franciskanernonner fra Aachen i Tyskland. De flyttede ind i den katolske kirkes ejendom på Ribelandevej, som også rummede et lille kirkerum. Ejendommen stod dengang tom, idet der ikke længere var nogen fastboende katolsk præst i Tønder.

Dem, der kender søster Lydia ved, at hun ikke så let lader sig slå ud. Hvis det var 300, der skulle til, så skulle de også skaffes. Den ny kirke skulle i hvert fald ikke lukkes.

- Dem, der kender søster Lydia ved, at hun ikke så let lader sig slå ud. Hvis det var 300, der skulle til, så skulle de også skaffes. Den ny kirke skulle i hvert fald ikke lukkes. Ved opsøgende arbejde, for eksempel aktionen: Er der ukendte katolikker i Tønder og omegn, som ikke er listeførte?, lykkedes det hende i 2015 at overstige det magiske tal 300. Ja, forstå det, hvem der kan, men i 2016 tæller Tønder katolske menighed 450 medlemmer. Uforståeligt er det, at man fra ledelsens side ikke var ubetinget begejstrede. For nu var det jo, omend i Udkantsdanmarks alleryderste hjørne, svært at lukke en ellers afskrevet kirke.

- Men ak. I 2013 havde den katolske kirkes ledelse i Danmark fået den idé, at alle menigheder med under 300 medlemmer skulle lukkes og deres kirker afhændes. Menigheden i Tønder talte kun godt 200, skriver Stephen Holm og fortsætter:

Sammen begyndte de at samle den lille menighed, som var godt på vej til opløsning, og det lykkedes for dem, ja, i så høj grad, at de opnåede at kunne få bygget en lille kirke i forbindelse med huset. Det skete i 2008. Og i 2009 kunne de tilføje et beskedent klokketårn med en enkelt klokke. Fremtiden så lys ud.

Kaldt hjem

- Uforståeligt er det imidlertid ikke, skriver Stephen Holm, at situationen har slidt hårdt på de to nonner. Kamp for at øge menigheden, kamp med manglende støtte fra ledelsens side. Og åbenbart har det slidt mere på de to, end de ville erkende. Men da de i november var til et møde i deres moderhus i Aachen, afslørede generalpriorinden begges tilstand som så elendig, at hun forbød dem at tage tilbage til Danmark.

Da der ingen erstatning for de to var at forefinde, meddelte hun bispedømmets ledelse, at søstrene pr. 1. december har afsluttet deres virke i Danmark.

Ikke i ordensdragt, men i jeans og striktrøje har generalpriorinden og et par andre nonner i første del af december været i Tønder, pakket ned, hvad der skulle til Aachen og slukket og lukket efter sig.