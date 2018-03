Nolde åbner døren for venner og kolleger

SEEBÜLL: Sidste år blev et jublelår for Nolde Stiftelsen og dermed Nolde Museet i Seebüll få kilometer syd for Tønder. I 150-året for Emil Noldes fødsel, var interessen for kunstneren og hans værker i 2017 nærmest overvældende.

78.000 besøgende, og dermed 14.000 flere end i 2016, lagde vejen forbi Seebüll. Som en lille nyskabelse åbnede Nolde-stiftelsen også for første gang en lille dør på klem for andre kunstnere. I samarbejde med Kunstmuseet i Tønder, der sidste år havde en stor Henry Moore udstilling, fandt fire af englænderens store skulpturer også vej til Seebül og blev opstillet i Noldes have.

Når Nolde Stiftelsen torsdag den 1. marts inviterer indenfor til 2018-udstilling, tager museet skridtet med kunstneriske gæster fuldt ud. For første gang deler Emil Nolde sine udstillingslokaler med andre. Det gør han formentlig gerne. For direktør for Nolde-stiftelsen, Christian Ring, har fundet en række værker og billeder frem, som Emil Nolde selv havde købt eller samlet. Der er tale om værker udført af venner og kunstnere, om han holdt af.

- For første gang bliver denne bevarede samling præsenteret for offentligheden, siger Christian Ring og henviser til kunstnere som Heckel, Kirchner, Schmidt-Rottluff, Marc og Jawlensky.

- Det er kunstnere, der ledsagede Nolde især i starten af hans kunstneriske arbejde. Mange af dem tilhørte kunstnersammenslutningen "Brücke", som Nolde også var medlem af, forklarer Christian Ring.