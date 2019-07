Det er sådan set først torsdag det rigtig går løs for Nimbus-entusiaster i alle aldre. Her er Bjerndrup nemlig vært for det 46. årstræf i Danmarks Nimbus Touring - men onsdag tyvstartede en del af gæsterne med en fælles tur til Zeppelinmuseet i Tønder.

- Det officielle program begynder først i morgen (torsdag, red.), men vi har et par optaktsdage, hvor vi er taget hertil i dag. Folk kommer fra hele Danmark, for at være med, så det handler dels om at gøre en uge ud af det, og dels er vi alle glade for teknik - så det hele passer ret godt sammen, siger han.

Den tradition gør arrangør Jan Hedeager og datteren Camilla Hedeager fra Lunderskov meget for at holde i hævd. Hvert år tager de en uge ud af kalenderen for at være med på årstræffet - og med Bjerndrup som årets mål, er udflugten til Zeppelinmuseet helt i tråd med turen, forklarer Jan:

Jan Hedeager glæder sig som primus motor for onsdagsturen sig over, at interessen for de danske motorcykler fortsat er god. I alt ventes over 200 Nimbus-motorcykler at deltage i weekendens træf. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- At min Nimbus skulle være lyserød, begyndte vist som en joke. Vi sad til et træf og snakkede, og pludselig dukkede ideen op. Det hele endte så med, at min far pludselig stod med en stor bunke dele, og så gik vi ellers i gang med at bygge den, husker hun.

Ungdomstræf

Og netop at åbne døren for, at unge kan andet end at rode med computere, synes at være en tendens. Senest har de unge entusiaster holdt deres helt eget ungdomstræf i foråret - og det gik i det store hele smertefrit med de over 70 år gamle maskiner:

- Vi har lige haft ungdomstræf her i foråret, hvor der var 15-20 stykker afsted. Det gik ret godt, for vi måtte kun lave et enkelt telefonopkald for at løse et problem på en motorcykel. Resten gik fint. Man lærer lidt hver gang, for det er ikke bare at sætte sig op og dreje nøglen, siger hun med et smil.

Camilla, Jan og resten af holdet fra Danmarks Nimbus Touring sætter gang i det 46. årstræf torsdag i Bjerndrup.