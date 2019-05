Niels Hausgaard skal fejres med festkoncert på Tønder Festival

Tønder Festival er klar med årets spilleplan og tilføjer yderligere koncerter. Blandt andet et brag af en fødselsdagskoncert for Niels Hausgaard, der fylder 75 år i august.

Tønder: Publikum kan nu begynde at planlægge deres dage på Tønder Festival. Det endelige musikprogram er på plads på årets Tønder Festival, og alle navne er placeret på festivalens i alt otte scener.

Tre koncerter er desuden føjet til programmet.

Niels Hausgaard fylder 75 år i august, og det bliver fejret med en stor fødselsdagskoncert fredag eftermiddag med Signe Svendsen, Allan Olsen, Steffen Brandt, Marie Key, Laura Mo, Christian Alvad, Finbar Furey, Ian McCalman, Kjartan Arngrim og Huxi Bach på scenen.

- Koncerten er tænkt som en varm hyldest til en mand, der fortjener et hurra og et stort bifald. Og Niels Hausgaard vil også selv være der - naturligvis, fristes man til at sige, eftersom han har været på plakaten på festivalen stort set hvert år siden 70'erne, har leveret humor, poesi og musikalitet i stride strømme og har banet vejen for talrige yngre musikerkolleger ved at invitere dem med på scenen. Hausgaard har om nogen været med til at præge Tønder Festival, skriver festivalen i en pressemeddelelse.