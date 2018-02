Nej til vindmølle i Jejsings udkant

Lokale bekymringer om støj- og skyggegener er afgørende for, at et flertal i teknik- og miljøudvalget siger nej til opstilling af en husstandsmølle i Jejsing.

Indsigelser fra 11 personer, der tilsammen repræsenterer syv husstande i lokalområdet, har været afgørende for, at teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune har afvist ansøgningen.

En gårdejer i Jejsing får ikke mulighed for at opstille en husstandsmølle med en samlet højde på 24,7 meter i forbindelse med sin ejendom i Jejsings vestlige udkant.

JEJSING: Han har fået et nej tidligere, og nu får han et nej igen.

Andet forsøg

Kun Dansk Folkepartis Harry Sørensen mente, at ansøgeren trods indsigelserne skulle have mulighed for at rejse møllen.

Gårdejeren havde faktisk en gang tidligere søgt om opstilling af en husstandsmølle på sin landbrugsejendom, der grænser op til landsbybebyggelsen i Jejsing. Dermed er der tale om støjfølsom arealanvendelse, hvilket efter gældende regler gør, at en mølle skal overholde skærpede støjkrav. Derfor blev ansøgningen afvist dengang, og selv om gårdejeren mente at have fundet en bedre løsning i sin fornyede ansøgning, blev det altså et nej en gang til.

Den mølle, han havde ansøgt om, var en to-vinget model, monteret på en gittermast.