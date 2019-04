Nedrykningsspillet sat i gang

FC Sydvest 05 tager påskemandag for alvor hul på overlevelseskampen i 2. division. Avarta kommer på besøg i Bankparken, hvor FC Sydvests nystiftede fanklub for første gang er officielt med på lægterne

TØNDER: Påsken er af mange brugt til at finde og samle påskeæg. For FC Sydvest handler påsken om at samle point på fodboldbanen. Allerhelst tre af slagsen.

Mandag den 22. april danner Bankparken atter rammen om første af i alt 11 runder i nedrykningsspillet, hvor det for FC Sydvest gælder om at sikre sig overlevelse i rækken. Modsander er Rødvore-klubben Avarta.

FC Sydvest spillede sidste weekend imod Ringkøbing som sikrede sig videre avancement til oprykningsspillet i 2. divisionen. FC Sydvest fik her ét point, som var nok til at de kunne tage ottende pladsen i nedrykningsspillet.

Avarta har til starten af nedrykningsspillet taget 24 point med over. Det vil sige, at der er fem points forskel på de to hold inden kampen fløjtes op i Tønder.