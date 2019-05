Team Klaas' show i Toftlund fredag aften er blevet aflyst, da holdets ene monstertruck er i stykker. Det tyske stunthold arbejder hårdt på at få den klar til weekendens to arrangementer i Skærbæk. Her er et billede fra sidste år, da Team Klaas gæstede Tønder. Arkivfoto: Niklas Majgaard