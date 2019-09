Navngivning: Bedstefar får sin vej på Rømø

Vejen til det nyudlagte sommerhusområde Kromose 2 tæt på Rømø Kirke, bliver navngivet "C. H. Schrammvej". Barnebarnet til den tidligere Rømø-skipper vandt dermed over lokalhistorisk forening, der havde et helt andet forslag.

Det kan senest teknisk forvaltning, samt teknik- og miljøudvalget i Tønder Kommune, tale med om. Således har det taget godt tre måneder at finde frem til, at en privat fællesvej som giver adgang til et nyudlagt sommerhusområde i Kromose på Rømø, nu har fået det rette navn.

Dette spørgsmål forud for en dåb er som oftest et spørgsmål, som forældrene tager internt inden turen går til kirken.

Begrundelsen for at jeg gerne vil opkalde min vej efter min bedstefar, er at han har været med til at bygge Rømø op.

Hedetoften i spil

Områdets ejer, Pau Schramm, Rømø, havde oprindeligt lagt op til, at vejen skulle navngives Schrammvej. På den måde ønskede han at hædre sin bedstefar, Charles Henrik Schramm, som frem til sin død i 1997, var en fremtrædende person på Rømø.

- Begrundelsen for, at jeg gerne vil opkalde min vej efter min bedstefar, er at han har været med til at bygge Rømø op, dvs. dæmningen og havnen osv. Han har fisket ud for Kromose efter østers inden havnen blev lavet, og de blev landet ved Ballum Sluse, skrev Pau Schramm i sin ansøgning.

Barnebarnets udspil harmonerede imidlertid ikke med et forslag fra Rømø lokalhistoriske forening og lokalarkivet, der efter nøje overvejelser bragte navnet "Hedetoften" i spil. Begrundelsen lød, at at området nordøst for Rømø Kirke allerede før 1900 ifølge gamle kort blev kaldt "Sønder Hede Toft".

- Hedetoften vil for folk i området være mest oplagt, navnet findes ikke i Tønder Kommune, det er let at huske og udtale, skrev arkivleder Mary-Anna Wraae Larsen i indstillingen til kommunen.