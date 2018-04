Naturvidenskab i børnehøjde

- Jeg har lagt mærke til, at der er ting, de har ændret på i forhold til i går. Så det er et tegn på, at de er blevet klogere, og det er jo dejligt, fortsætter Lene Bogh Linnet.

Tønder: Elever fra 3.g på Tønder Gymnasium sørgede torsdag for, at børnene fra Børnegården og Kindergarten blev lidt klogere på naturvidenskaben. Her blev dørene til gymnasiets naturvidenskabelige lokaler nemlig åbnet for børnehavebørnene i projektet Børnehave Science.

Børnehaver er også glade

Børn og voksne fra de deltagende børnehaver giver også tydeligt udtryk for, at det er et sjovt arrangement, som de gerne deltager i.

- Vi har allerede nu hørt fra nogen, der var her i går, at de gerne deltager, hvis vi arrangerer det igen. Så det er et arrangement, der giver god mening for både eleverne her på gymnasiet og for børnene. Eksperimenterne, som vi viser for børnene, tager udgangspunkt i hverdagen, og de viser på den måde noget, børnene kan forholde og relatere sig til. Børnene får på den måde lært, at naturvidenskab er tilstede overalt og hele tiden, forklarer tovholder på projektet Janet Furado.