Naturprojekter for næsten 20 millioner kroner bragt i spil

Projekterne

Projektet med at etablere to nye vådområder har til formål at fjerne kvælstof inden det ender i vadehavet, hvor kvælstof er et problem.Vådområdet i Rejsby Å og Kanal etableres ved at dræn afbrydes, vandløbet genslynges på en kortere strækning og landbrugsjord udlægges til natur.



Vådområdet omkring Arnå etableres ved at genslynge ca. 4,5 km af Arnå og hæve vandstanden i ådalen.



Grundlaget for kommunernes arbejde med at etablere vådområder er den politiske aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2017-2021.



Vådområdeindsatsen medvirker til opfyldelse af Danmarks forpligtelser i forhold til EU's vandrammedirektiv.



Lodsejernes deltagelse i projekterne er frivilligt og med fuld kompensation for værditab.