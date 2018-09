Naturens Dag inspirerer til mere

Målet med årets udgave af "Naturens Dag" var at inspirere til mere udeliv og flere aktiviteter i det grønne. Det så ud til at lykkes alle tre steder, hvor Naturens Dag var på plads i Tønder Kommune søndag.

TØNDER: På landsplan brød årets udgave af Naturens Dag, der fandt sted søndag, alle rekorder. I Tønder mødte omkring 50 op for at prøve kræfter med blandt andet lystfiskeri, bueskydning og klatring, og Naturens Dag nåede sit mål i den forstand, at man gerne ville inspirere alle til at bruge naturen meget mere. Det forklarer naturvejleder og medarrangør Hans Tonnesen.

- Vi er godt tilfredse med opbakningen, og kunne forstå på det hele, at nogle stykker vil gøre deres til, at vi får mere bueskydning at se i Tønder. Derudover var der også nogle stykker, der blev så bidt af fiskeriet, at de blev enige om at fiske mere.

Med de aktive gæster og godt vejr var der også stor travlhed for de fire, der stod for Naturens Dag i Tønder, fortæller Hans Tonnesen.

- Ingen af os sad ned et øjeblik gennem arrangementet. Der var travlt. Jeg stod selv for bueskydningen, som der var godt med interesse for. Det er i det hele taget herligt at opleve så god stemning omkring arrangementet, og jeg kan i hvert fald skrive under på, at der var glade børn og god stemning hele vejen rundt.