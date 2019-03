Naturen lokkede - men få fandt vej

- Vi havde selvfølgelig håbet på, at flere havde afsat tid til at komme ud, men det falder jo sammen med en lang række andre affaldsindsamlinger, lød det fra turleder Jan Ravnborg, men de tre lod sig nu ikke slå ud af det pauvre fremmøde.

Da klokken havde passeret mødetidspunktet kl. 10, stod kun tre personer - udover avisens udsendte - på parkeringspladsen, og var klar til at tage fat på dagens gode gerning. Turleder Jan Ravnborg fra Østerby, Marit Beckmann fra Løgumkloster, der sidder i Fugleværnsfondens Aktivitetsudvalg og Verner Sørensen fra Øster Lindet.

Rømø: Selvom blæsten bed lidt i kinderne, stod solen højt på himlen, og vejret kunne ikke bruges som undskyldning for ikke at deltage i den kombinerede fugletur og affaldsindsamling, som Fugleværnsfonden havde indbudt til søndag formiddag.

Familien Praëm støder til lidt senere. De er kommet helt fra Odense for at være med.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Dagens mission var dels at indsamle affald og dels at få tyndet ud i en del af bevoksningen, så Stormengene kan blive klar til, at fuglene kan yngle i det 41,7 hektar store område på Rømøs sydspids.

Jan Ravnborg klipper en lille fyrreplante ned, mens Verner Sørensen og Marit Beckmann står klar til at hjælpe.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Flere frivillige

Mens de tre frivillige så småt var gået i gang på Stormengene, støder en familie på fire til.

Det er Louise og Martin Praëm, der har taget børnene Magne på fem år og Villum på to år med ud i naturen. De er kommet helt fra Odense for at være med.

- Det kommer sig faktisk af, at jeg er ved at skrive speciale i at samle plastikaffald op i naturen, og så har jeg talt lidt med nationalparken (Vadehavet red.), som så henviste os hertil, forklarer Louise Praëm.

Hun studerer til Cand. Negot i international turisme.

Fem-årige Magne er mest skuffet over, at han ikke lige umiddelbart kan se stranden.

- Den skal vi nok finde, lover Jan Ravnborg, og forsætter: - Og vi tilrettelægger gerne dagen og tager hensyn til jer, når I nu er kommet helt herned, lyder det fra Jan Ravnborg.