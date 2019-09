Naturen bød på både drama og idyl

Fem-årige Ludvig Schmidt fangede mange fisk ved arrangementet ved Sparekassebroen. Her får de lov at komme tilbage i Vidåen. Ludvigs mor, Mette Schmidt, sørger for, at alt går efter planen. Foto: Claus Thorsted

Ved Sparekassebroen i Tønder var der søndag gang i fiskestængerne. Og naturen gav denne dag både grobund for begejstring og adrenalin.

Tønder: Solen skinnede, som var det en forårsdag, ved Sparekassebroen i Tønder til Naturens Dag. Ved Vidåens bred var naturvejlederne Hans og Bo Tonnesen søndag formiddag i gang med at fiske med de børn og voksne, der har lagt vejen forbi til arrangementet på Naturens Dag for at få en god oplevelse i naturen. Brødrene Tonnesen havde forberedt både klatring, spring med klugestage - eller kluestaw, som det retteligt hedder på disse kanter, og så altså fiskeri. - Hold øje med proppen. Så snart den går under vandet, så trækker vi, lyder det fra Hans Tonnesen, der hjælper fire-årige Mikkel Jensen med at forsøge at fange en fisk. Bo Tonnesen står også klar ved bredden og fisker sammen med børnene. - Det er jo i den tidlige alder, at vi skal have vækket deres nysgerrighed. De er i en alder, hvor de stadig er jægere og samlere, og for børnene er det helt ligegyldigt, om det er en skalle eller en laks, der går på krogen. Bare de fanger noget, konstaterer han.

De er i en alder, hvor de stadig er jægere og samlere. Bo Tonnesen, naturvejleder

Foto: Claus Thorsted Der var fisk i spandevis til Naturens Dag ved Sparekassebroen i Tønder. Foto: Claus Thorsted

Fisk i spandevis Og fiskene bider lystigt på krogene denne dag ved bredden af Vidåen. Alle de børn, der giver fiskestangen en chance, ender med at kunne hive en fisk eller to i land. For søskendeparret Ludvig og Ella på fem og otte år, ender det faktisk med en hel stak, der dog alle igen bliver sluppet fri, så de kan blive fanget en anden god gang. De er taget deres mor, Mette Schmidt, med til arrangementet, og også mormor og morfar, Ingemarie og Christian Schmidt, er med ude og nyde det gode vejr. Det er faktisk dem, der har planlagt, at hele familien skulle deltage i arrangementet. - Vi er næsten altid med, når det er Hans og Bo (Tonnesen red.), der står for arrangementet. De er så kompetente, og det er da langt bedre for børnene at få de her oplevelser, end at de bare sidder hjemme med deres iPad, lyder det fra Christian Schmidt.

Foto: Claus Thorsted Hans Tonnesen hjælper Mikkel og Malthe Jensen med at få fisk på krogen. Foto: Claus Thorsted

Naturen giver oplevelser - Se, det var isfuglen. Den flyver lige der. Begejstringen fra Hans Tonnesen smitter af på de fremmødte, og alle har de helt store smil fremme. Fem-årige Ludvig Schmidt har igen fundet fiskestangen frem, og Bo Tonnesen assisterer. Fiskeidyllen bliver snart brudt af høje hvin og råb. - Nej! Nu bed gedden på. Hold fast, Ludvig, hold fast. Vidåens berømte - og berygtede - kæmpegedde, blander sig i foretagenet, og tilsætter den idylliske stemning lidt drama. Til sidst giver Ludvigs fiskestang efter, og gedden forsvinder med et kæmpeplask med både krog og den skalle, der oprindeligt havde bidt på Ludvigs madding. - Hold da op. Den trak som et damplokomotiv, konstaterer Bo Tonnesen forpustet, og bemærker: - Nu tror jeg lige, vi holder en pause, Ludvig. Ellers får jeg vist en blodprop. Ludvig har også fået nok af at fange fisk for denne gang. Han afslutter fiskeriet med igen at give de fangede fisk mulighed til at nyde friheden i Vidåen - hvis de altså ikke ender i gabet på kæmpegedden.

Foto: Claus Thorsted Vejret viste sig fra sin flotte side, og det var ren idyl ved Vidåen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Naturens dag Tønder.Fiske, klatre, springe - aktivitet for alle aldre.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Naturens dag Tønder.Fiske, klatre, springe - aktivitet for alle aldre.Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Naturens dag Tønder.Fiske, klatre, springe - aktivitet for alle aldre.Foto: Claus Thorsted