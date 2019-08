Naturcenter Tønnisgård inviterer til strandrensning på Sønderstrand

Tirsdag den 13. august kan man samle affald, få en god snak om plastforurening og nyde en kop te, når Tønnisgård på Rømø afholder strandrensning i samarbejde med Race for Oceans.

Strandrensningen er for alle og er gratis at deltage i.

Det drejer sig blandt andet om løb, havkajak, SUP og svømning. Derudover bliver der arrangeret strandrensninger ved kysten, og den første finder altså sted på Sønderstrand på Rømø.

Det gør de ved, at folk kan deltage i forskellige sportsgrene op ad den jyske vestkyst fra syd mod nord fra den 13. til den 22. august.

Race for Oceans er et arrangement som vil sætte fokus på livet i havet, og hvordan det er mere og mere udfordret af plastikforurening.

Rømø: Tirsdag den 13. august kan man hjælpe med at samle affald på Sønderstrand på Rømø, når Naturcenter Tønnisgård holder strandrensning i forbindelse med arrangementet Race for Oceans.

Gode snakke

Strandrensningen starter den 13. august klokken 12 og varer i to timer til klokken 14. Mødestedet er nedkørslen til Sønderstrand. Her vil man blive udstyret med en pose, og så vil man følges hen over stranden, mens man samler skrald ind.

På turen vil deltage folk fra både Naturcenter Tønnisgård og Race for Oceans, så der vil være mulighed for at få en snak med folk, som har en holdning, og som ved noget om havene og udfordringen med plastaffald. Det fortæller Tanja Rahbek, som er projektkoordinator og naturvejleder ved Naturcenter Tønnisgård.

- Man kan forvente en masse gode snakke og frisk luft. Og måske lidt mere viden om, hvor havfald stammer fra, og hvorfor man ikke skal smide vatpinge i toilettet, men i skraldespanden, siger Tanja Rahbek.