Naturbrande sætter brandfolk under pres

Et stort antal naturbrande, der heldigvis alle hidtil har været mindre, sætter i øjeblikket de frivillige brandværn under et stort arbejdspres. Det tærer på kræfterne, men mandskaberne knokler videre.

TØNDER KOMMUNE: Sommerens mange naturbrande har i år lagt et ekstraordinært stort pres på de frivillige brandfolk, der rykker ud for Brand & Redning Sønderjylland.

Alle mærker travlheden, men det hele går fortsat, forklarer operativ chef Holger R. Andersen:

- Det er lidt af et puslespil at få det hele til at gå op for tiden. Men vi har jo aftaler med de enkelte brandværn om, at de til enhver tid skal stille med det påkrævede mandskab. Jeg ved, at folk er ved at være i knæ rent energimæssigt et par steder, men de møder stadig op, når alarmen går, forklarer han.

For når ilden skal slukkes, så er det oftest et samarbejde mellem flere forskellige frivillige brandværn - ganske simpelt fordi naturbrande spreder sig ganske eksplosivt i den knastørre natur, og her ringer man gerne en ekstra gang for at sikre, at der er en stor nok bemanding til at slå branden ned i en fart, forklarer beredskabsinspektør Kenneth Achner fra Brand & Redning Sønderjylland:

- Vi trykker gerne en gang ekstra på knappen i øjeblikket, så vi sikrer, at vi er dækket ordentligt ind til opgaven. Det fungerer ikke, hvis vi spænder de enkelte stationer for hårdt op, for så kan de løbe tør for kræfter og materialer.

Af samme grund er der også fokus på, at ingen stationer kommer til at arbejde alt for meget, understreger Kenneth Achner:

- Vi sørger hele tiden for, at ingen stationer skal være i indsats konstant, for så bliver de slidt op. Der er heldigvis mange stationer, og de er gode til at dække hinanden ind.