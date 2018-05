Naturbrand: Indsatsleder ryster på hovedet over formodet brandårsag

300 kvadratmeter græs og mark blev flammernes bytte, mens en ejendom blev reddet, da der onsdag formiddag udbrød en naturbrand i Astrup nord for Skærbæk. Den formodede brandårsag får indsatslederen til at ryste på hovedet

Slukningsarbejdet blev besværliggjort at vindstød, der hele tiden fik ilden til at blusse op igen. Omkring 300 kvadratmeter mark og græsareal blev flammernes bytte.

ASTRUP: En årvågen brandmand var onsdag formiddag direkte årsag til, at en naturbrand på Ribevej i Astrup nord for Skærbæk fik et forholdsvis harmløst forløb. For det kunne være gået helt galt.

Naturen er knastør netop nu. At brænde noget af under disse forhold er ikke at udvise rettidig omhu.

Tæt på huset

Indsatsleder Per Frandsen, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder, oplyser, at der på et tidspunkt var risiko for, at ilden sprang over i en hæk tæt på ejendommen og en garage.

En af husets beboere lå i øvrigt og sov efter en nattevagt. Han blev vækket af udrykningen.

Slukningsindsatsen stod på i næsten en time. En undersøgelse på stedet viste, at ilden efter alt at dømme var opstået i forlængelse af afbrænding af noget affald tirsdag aften. Ilden herfra var blusset op igen og altså bredt sig.

Indsatsleder Per Frandsen advarer på det kraftigste imod afbrænding.

- Naturen er knastør netop nu. At brænde noget af under disse forhold er ikke at udvise rettidig omhu, påpeger han.