Natte-hjulspin ødelægger fodboldbane i Skærbæk

SKÆRBÆK: Der venter et større renoveringsarbejde, efter ukendte gerningsmænd natten mellem torsdag og fredag har forlystet sig med at lave hjulspin på bane 2 ved Skærbækcentret. Fodboldbanen er nu et kedeligt syn, og hjulsporene breder sig over et stort område på den i øjeblikket regnvåde og bløde grønsvær.

At banen nu er ødelagt, vil få langsigtede konsekvenser, mener Arne Petersen fra Skærbækcentrets serviceafdeling:

- Banen er kommunens, så jeg har ingen idé om, hvad det vil koste at reparere. Men banen er en, der skal bruges, så snart turneringerne starter - så det er et stort problem. Der kan intet laves derude, før det bliver marts eller april, hvor banen ikke er blød. Først der kan man udjævne jorden og lægge nyt græs på.

Men irritationen over hærværket er stor:

- Det er irriterende, at man ikke kan have noget i fred. Det er bane 2, som er ødelagt. Der er vel spor i en radius på 60 meter derude, så der skal laves en del, siger han.