Nationalparken vil høste inspiration

Tønder: Hvordan skal Nationalpark Vadehavet udvikle sig i de kommende år? Det spørgsmål er grundlaget for et borgermøde, som nationalparken holder tirsdag 6. februar kl. 17-20 på Klægager, Østerende 13, Ballum.

Mødet er åbent for alle, men især tiltænkt interesserede fra Tønder Kommune.

Den første plan for Nationalpark Vadehavets virke udløber i år, og derfor skal der laves en ny plan for nationalparkens udvikling i årene 2019-2025. Processen kommer til at strække sig over det meste af 2018, men i første omgang inviteres borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og andre interesserede til at komme med ideer til aktiviteter og projekter, som nationalparken skal arbejde med.

Forslagene skal ligge inden for enten natur og landskab; kultur og kulturhistorie; friluftsliv; undervisning, forskning, natur- og kulturformidling; lokalsamfund, erhverv og turisme; trilateralt vadehavssamarbejde eller verdensarven.