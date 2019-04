Nationalparken støtter lokale projekter og arrangementer

Tønder: Nationalpark Vadehavet har netop givet tilsagn til 20 ansøgere om støtte på til sammen 100.000 kroner til lokale projekter og arrangementer.

Ansøgningerne spændte lige fra friluftsprojekter, friluftsfaciliteter og naturprojekter til netværksarrangementer og events.

Nationalparken fik langt flere ansøgninger, end det var forventet. Derfor bestemte nationalparkens bestyrelse at øge puljen med 25.000 kroner, så der i alt var 100.000 kroner at dele ud af.

På trods af det måtte man sige nej til 10 ansøgere.

- Selv om det naturligvis er kedeligt ikke at kunne imødekomme ellers fine ansøgninger, så glæder vi os over, at så mange ønsker at være med til at forbedre naturen og muligheden for at komme ud og opleve nationalparken, siger projektkonsulent Sara Lindholt fra Nationalpark Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet uddeler penge igen næste år.